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В МВД рассказали, когда при переезде новая регистрация не нужна

МВД: при переезде внутри региона новая регистрация не требуется.

Источник: Комсомольская правда

При переезде в пределах одного региона россиянам не требуется переоформлять регистрацию по новому адресу. Об этом информирует главное управление по вопросам миграции МВД России.

«Если гражданин планирует переезд в населенный пункт, находящийся на территории того же субъекта России, в котором он уже зарегистрирован, то он вправе не регистрироваться по новому адресу», — пояснили в ведомстве.

Согласно миграционному законодательству, при переезде в другой регион сроком более 90 дней требуется оформить временную регистрацию по месту пребывания, даже если у гражданина сохраняется постоянная прописка в родном регионе.

При этом в МВД разъяснили, что владелец приобретенной квартиры не обязан оформлять в ней регистрацию, если не планирует там жить. Однако при намерении проживать в купленном жилье регистрация становится обязательной.

Ранее киберполиция МВД России рассказала, какие данные никогда нельзя разглашать.