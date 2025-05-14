В краевой Закдуме обсудили повышение цен на коммунальные услуги

С 1 июля в Хабаровском крае вырастут тарифы на коммунальные услуги. Заместитель председателя комитета по ценам и тарифам правительства края Юлия Пенчук объяснила, что повышение тарифов происходит из-за роста цен на топливо, а также необходимости модернизировать инфраструктуру.