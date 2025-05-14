Депутаты Закдумы рекомендовали Минэкономразвития края подготовить обращение в правительство РФ о продлении программы по выравниванию энерготарифов в субъектах ДФО до среднероссийского уровня. Также МинЖКХ края рекомендовано не допускать значительный рост тарифов при модернизации инфраструктуры.
В краевой Закдуме обсудили повышение цен на коммунальные услуги
С 1 июля в Хабаровском крае вырастут тарифы на коммунальные услуги. Заместитель председателя комитета по ценам и тарифам правительства края Юлия Пенчук объяснила, что повышение тарифов происходит из-за роста цен на топливо, а также необходимости модернизировать инфраструктуру.