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В краевой Закдуме обсудили повышение цен на коммунальные услуги

С 1 июля в Хабаровском крае вырастут тарифы на коммунальные услуги. Заместитель председателя комитета по ценам и тарифам правительства края Юлия Пенчук объяснила, что повышение тарифов происходит из-за роста цен на топливо, а также необходимости модернизировать инфраструктуру.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

Депутаты Закдумы рекомендовали Минэкономразвития края подготовить обращение в правительство РФ о продлении программы по выравниванию энерготарифов в субъектах ДФО до среднероссийского уровня. Также МинЖКХ края рекомендовано не допускать значительный рост тарифов при модернизации инфраструктуры.