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Названы регионы с самой высокой безработицей в Казахстане

По данным Бюро национальной статистики, в первом квартале 2025 года уровень безработицы в Казахстане составил 4,6%. Это на 0,1 процентного пункта меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Несмотря на небольшое снижение, показатель остается неизменным уже третий квартал подряд, что говорит о стабильной ситуации на рынке труда, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: time.kz

Наиболее высокий уровень безработицы зафиксирован в Мангистауской области — 5,1%. Следом идёт Атырауская область с 4,9%. Почти такую же долю безработных — 4,8% — имеют сразу шесть регионов: Западно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Туркестанская области и город Шымкент. В Алматы уровень безработицы составил 4,5%, в Астане — 4,4%, а в Карагандинской области он оказался самым низким по стране — всего 4%.

Если рассматривать ситуацию в абсолютных цифрах, то без работы в стране остаются более 451 тысячи человек старше 15 лет, которые активно ищут работу и готовы приступить к ней в ближайшее время. Именно такие граждане по методологии Международной организации труда считаются безработными.

Всего к рабочей силе в Казахстане относятся более 9,7 миллиона человек. Из них свыше 7 миллионов — наёмные работники, а более 2 миллионов — самозанятые. При этом ещё около 4,7 миллиона казахстанцев в трудоспособном возрасте не входят в рабочую силу: это студенты, пенсионеры, домохозяйки и те, кто не может работать по состоянию здоровья.