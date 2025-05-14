Названы регионы с самой высокой безработицей в Казахстане

Всего к рабочей силе в Казахстане относятся более 9,7 миллиона человек. Из них свыше 7 миллионов — наёмные работники, а более 2 миллионов — самозанятые. При этом ещё около 4,7 миллиона казахстанцев в трудоспособном возрасте не входят в рабочую силу: это студенты, пенсионеры, домохозяйки и те, кто не может работать по состоянию здоровья.