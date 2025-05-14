В Екатеринбурге начали благоустраивать площадку у УрГЭУ

Работы продлятся до декабря 2026 года. Планируется разбить небольшой сквер по улице 8 Марта — у главного входа в здание учебного учреждения, а также благоустроить зеленую зону на улице Куйбышева. Сейчас на этом месте располагается аллея художников. Также планируется убрать бетонный забор возле аллеи.