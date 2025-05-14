Льготную ипотеку для молодежи запустили в Казахстане

Условия программы варьируются по регионам, но в целом остаются максимально лояльными: первоначальный взнос составляет от 10 до 20% от стоимости жилья, а годовая ставка — от 5 до 9%. Это делает покупку собственной квартиры более реальной для тех, кто раньше мог рассчитывать только на аренду.