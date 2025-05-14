В Самаре на все лето закрыли проезд на четырех улицах

В Самаре с 14 мая ограничили движение на несколько месяцев сразу на нескольких участках улиц. Это связано с началом реконструкции теплотрасс, объяснили в мэрии.
— В Самаре началась подготовка к следующему отопительному сезону, — говорится в пресс-релизе городской администрации.
До 23.59 31 августа будет перекрыт проезд на улицах Рабочая (от Агибалова, 68 до Никитинской) и Чапаевская (от Льва Толстого до Красноармейской).
А на улицах Первомайская и Некрасовская проезд будет закрыт еще дольше — до 30 сентября. Ограничения будут действовать на Первомайской между улицей Больничной и проспектом Ленина, а на Некрасовской — между улицами Самарская и Садовая.
Также с 14 мая в Самаре перекрыли проезд на улицах Каховская и Литвинова.