Спрос на квартиры в Минске весной 2025 заметно снизился

Рынок продажи и покупки жилья, как новостроек так и вторички, в Минске весной 2025 просел. Агентство «Минск-Новости» приводит статистику: в апреле 2025 в Минске было заключено 1 106 сделок с квартирами, что почти на 18% меньше, чем в марте, и примерно на 35% меньше, чем год назад, в апреле 2024. Минский риелтор Екатерина Благуш связала это падение с сокращением количества предложений на рынке.
Другие эксперты говорят о том, что снижение связано прежде всего с тем, что исчезли доступные ипотечные кредиты.
При этом цена квадратного метра в Минске не упала, а выросла.
«В апреле стоимость квадрата возросла еще на 1,7% к показателю марта и составила 1 702 доллара», — сказала Екатерина Благуш.
Дороже всего, как это водится, купить однушку, за каждый квадратный метр такой квартиры надо выложить 1 841 доллар (+1,8% к показателю марта). Двушки чуть дешевле — 1 625 долларов за квадрат (+ 2,1% марту), трешки — 1 551 доллар за квадратный метр (+3,1%).
«В апреле 45% всех сделок касалось однокомнатных квартир. Эта ситуация остается типичной для столичного рынка недвижимости» — отметила Екатерина Благуш.