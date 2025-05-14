Казань лидирует по уровню зарплат учителей за пределами столиц

При этом в большинстве регионов нагрузка на учителей не превышает 1,39−1,5 ставки. Помимо Татарстана, повышенная нагрузка на педагогов также наблюдается в Севастополе (в среднем 1,7 ставки) и Кемеровской области (в среднем 1,81).