Казань лидирует по уровню зарплат учителей за пределами столиц

В прошлом, 2024 году средняя зарплата педагогических работников школ Казани равнялась 75,9 тыс. рублей, а отдельно взятых учителей — почти 78 тыс. С 1 января 2025-го базовый оклад учителя в Татарстане составляет 22 958 рублей.
В основном учителя в регионах России получают зарплату до 60 тыс. рублей. Даже с учетом всех дополнительных нагрузок и выплат ежемесячная оплата труда педагогических работников школ нигде не превышает 80 тыс. рублей.
Ни в одном субъекте Федерации учителя не работают на одну ставку. В Татарстане примерно 32% педагогов имеют нагрузку более полутора ставок. У 5,5% учителей в республике нагрузка превышает две ставки.
При этом в большинстве регионов нагрузка на учителей не превышает 1,39−1,5 ставки. Помимо Татарстана, повышенная нагрузка на педагогов также наблюдается в Севастополе (в среднем 1,7 ставки) и Кемеровской области (в среднем 1,81).
В приказе Министерства просвещения РФ зафиксирована максимальная нагрузка на учителей: они не должны проводить более пяти-шести уроков в день. Из документа следует, что средняя нагрузка на педагогов по стране равняется 1,4 ставки.
Вместе с тем в школах наблюдается дефицит кадров. Субъектам Федерации не хватает учителей математики, информатики, русского языка и литературы, иностранных языков, начальных классов, физики, химии и биологии.