FT: ЕС готовится повысить пошлины на сельхозпродукцию с Украины

По имеющимся данным, решение может быть реализовано уже 6 июня, в этот день истекает срок действия специальных торговых соглашений между Европейским союзом и Украиной. В связи с этим ЕС планирует ввести «временные меры», пока стороны работают над обновлением общего торгового соглашения.