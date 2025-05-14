FT: ЕС готовится повысить пошлины на сельхозпродукцию с Украины

Европейский союз планирует значительно повысить таможенные пошлины на ввоз определённых товаров с Украины, в том числе продукции аграрного сектора. Об этом стало известно из публикации Financial Times.
По имеющимся данным, решение может быть реализовано уже 6 июня, в этот день истекает срок действия специальных торговых соглашений между Европейским союзом и Украиной. В связи с этим ЕС планирует ввести «временные меры», пока стороны работают над обновлением общего торгового соглашения.
Как сообщают источники Financial Times, временные меры предполагают значительное сокращение беспошлинных квот на сельскохозяйственную продукцию из Украины. Председатель комитета по торговле Европейского парламента Бернд Ланге считает это негативным сигналом для Украины.
Ранее глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев назвал новые пошлины США в отношении Украины «цинизмом высшего сорта».