На реке Исеть в Екатеринбурге прошли рейды по проверке катеров и лодок

В Екатеринбурге транспортная прокуратура провела рейд по безопасности на реке Исеть, связанной с деятельностью маломерных судов.
В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что на городском водохранилище на реке Исеть ведется предпринимательская деятельность по прокату маломерных судов.
— Прокуратурой запрошены сведения в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области о заключении с предпринимателем договора водопользования водным объектом, — сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Позже будет решаться вопрос о возбуждении дела об административном нарушении по статье 7.6 КоАП РФ «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий».