Где в Казахстане стала дороже аренда жилья: сравнение цен по городам

В целом, самое недорогое жилье по размеру арендной платы в апреле было в Таразе и Туркестане: 2 227 и 2 487 тенге за квадратный метр, соответственно. Причем по сравнению с мартом индекс цены в Туркестане снизился на 4,1%. Помимо этого снижение наблюдалось в Талдыкоргане на 2,4%. В то же время наибольший рост индекса за месяц произошел в западных регионах: в Актобе по сравнению с мартом он вырос на 4%, Атырау +3,7% и Актау +3,6%.