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Казахстан и Иордания открывают прямые рейсы

АСТАНА, 14 мая — Sputnik. Подписание Соглашения о воздушном сообщении между Казахстаном и Иорданией обсудили вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев и послом королевства в республике Хамза Аль-Омари, передает Минтранспорта.

Источник: Пресс-служба министерства транспорта Казахстана

Хамза Аль-Омари проинформировал о планах авиакомпании Royal Jordanian с июня 2026 года выполнять прямые рейсы в Казахстан с частотой 2 рейса в неделю.

говорится в сообщении

Намерение открыть авиасообщение между государствами высказала иорданская сторона во время визита Касым-Жомарта Токаева в Хашимитское Королевство Иордания в феврале 2025 года, напомнили в ведомстве.

Казахстанская сторона сообщила о готовности оказать необходимое содействие в открытии рейсов в рамках действующих договоренностей.

Отдельно дипломат и представители Минтранспорта договорились, когда подпишут соглашение о взаимном признании дипломов членов экипажей морских судов.