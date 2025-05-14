Казахстан и Иордания открывают прямые рейсы

Хамза Аль-Омари проинформировал о планах авиакомпании Royal Jordanian с июня 2026 года выполнять прямые рейсы в Казахстан с частотой 2 рейса в неделю.
Намерение открыть авиасообщение между государствами высказала иорданская сторона во время визита Касым-Жомарта Токаева в Хашимитское Королевство Иордания в феврале 2025 года, напомнили в ведомстве.
Казахстанская сторона сообщила о готовности оказать необходимое содействие в открытии рейсов в рамках действующих договоренностей.
Отдельно дипломат и представители Минтранспорта договорились, когда подпишут соглашение о взаимном признании дипломов членов экипажей морских судов.