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Крымские аграрии получат более 2,5 млрд рублей в качестве поддержки

На поддержку аграриев в Крыму потратят более 2,5 млрд рублей в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году на поддержку аграриев в Крыму планируют потратить более 2,5 млрд рублей. Об этом в эфире «Крым 24» сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.

По его словам, субсидии направят на крупнейшие отрасли. Как пояснил руководитель Минсельхоза, речь идет о виноградарстве, садоводстве и животноводстве. Глава ведомства добавил, что на зерновую часть направили около 150 млн рублей.

Кроме того, крымские власти занимаются поддержкой выращивания эфирно-масличных культур.

«Возможно, будет поддержка пчеловодства и рыбной сферы, которая, по моему мнению, очень неохваченная», — рассказал Кратюк.

Министр также отметил серьезный потенциал аквакультуры.