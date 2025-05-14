Крымские аграрии получат более 2,5 млрд рублей в качестве поддержки

В 2025 году на поддержку аграриев в Крыму планируют потратить более 2,5 млрд рублей. Об этом в эфире «Крым 24» сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
По его словам, субсидии направят на крупнейшие отрасли. Как пояснил руководитель Минсельхоза, речь идет о виноградарстве, садоводстве и животноводстве. Глава ведомства добавил, что на зерновую часть направили около 150 млн рублей.
Кроме того, крымские власти занимаются поддержкой выращивания эфирно-масличных культур.
«Возможно, будет поддержка пчеловодства и рыбной сферы, которая, по моему мнению, очень неохваченная», — рассказал Кратюк.
Министр также отметил серьезный потенциал аквакультуры.