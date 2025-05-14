Тольяттинский промышленник стал финалистом престижной российской премии

Всего на конкурс поступило более семисот заявок от молодых руководителей промышленных предприятий из 60 регионов России. Условием участия для топ-менеджеров и собственников компаний было: оборот от 120 млн до 2 млрд руб. в год и число сотрудников не более 250-ти.