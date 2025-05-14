Тольяттинский промышленник стал финалистом престижной российской премии

Генеральный директор Волжского светотехнического завода «Луч» Константин Лазарев претендует на престижное звание «Молодой промышленник года».
8 представителей Самарской области, включая генерального директора ООО «Волжский светотехнический завод “Луч”» Константина Лазарева, стали финалистами IV Всероссийской премии «Молодой промышленник года».
Всего на конкурс поступило более семисот заявок от молодых руководителей промышленных предприятий из 60 регионов России. Условием участия для топ-менеджеров и собственников компаний было: оборот от 120 млн до 2 млрд руб. в год и число сотрудников не более 250-ти.
Константин Лазарев отметил, что для устойчивого развития в промышленности главные качества сейчас — умение быстро адаптироваться, внедрять инновации и выстраивать эффективные партнёрские связи, в том числе, при поддержке региона.
«Гордимся успехами наших производителей, которые динамично развиваются, создают рабочие места, реализуют инвестпроекты и тем самым вносят значительный вклад в развитие всего региона», — сказал вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.
Финал премии пройдет в июле в рамках международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. На «Иннопроме» определят победителей и в основных, и в специальных номинациях.
В Самарской области предприниматели могут получить поддержку через центры «Мой бизнес», а инвесторы в режиме «одного окна» — через Агентство по привлечению инвестиций и по тел. 8 (800)505−90−36.