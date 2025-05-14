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Территорию возле парка Гагарина в Самаре хотят застроить высотками

В Самаре обсудят застройку участка на пересечении Московского шоссе и улицы 22 Партсъезда.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре могут застроить высотками территорию возле парка Гагарина. Речь идет про участок площадью 5100 квадратных метров на пересечении Московского шоссе и улицы 22 Партсъезда. С 13 мая по 3 июня пройдут общественные обсуждения на эту тему, сообщили в мэрии.

— Экспозиция будет открыта с 20 по 27 мая, — говорится в размещенных на сайте мэрии документах.

Экспозицию на улице Галактионовской, 132 можно будет посетить с понедельник по четверг с 09.00 до 17.00, а в пятницу — с 09.00 до 16.00.

В 2023 году компания «ФизРазвитие» пыталась получить разрешение на застройку территории у парка Гагарина, но тогда ей отказали.

Также высотки могут построить напротив Губернского рынка: общественные слушания продлятся до 10 июня.