В Екатеринбурге открылся экономический форум «Финмаркет»

В этом году организаторы сделали акцент на очном присутствии и не стали организовывать онлайн-трансляции, чтобы участники приезжали на форум и общались между собой. По словам директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерия Пиличева, на это был запрос от самого бизнеса.