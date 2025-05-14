Власти НСО решили снести все концессионные школы в Новосибирске

Как рассказал чиновник на заседании комитета по строительству и ЖКХ Заксобрания региона, обследовавшая строящиеся объекты рабочая группа пришла к выводу, что они находятся в аварийном состоянии, и единственным вариантом в этой ситуации является снос того, чтобы было возведено, чтобы начать строительство с нуля. Заключить договор с подрядчиком, которому предстоит снести объекты, планируют уже 15 мая.