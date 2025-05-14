Власти НСО решили снести все концессионные школы в Новосибирске

Все шесть школ, строившихся в Новосибирске по концессии, будут снесены. Об этом в среду, 14 мая сообщает портал Infopro54 со ссылкой на главу регионального министерства строительства Дмитрия Богомолова.
Как рассказал чиновник на заседании комитета по строительству и ЖКХ Заксобрания региона, обследовавшая строящиеся объекты рабочая группа пришла к выводу, что они находятся в аварийном состоянии, и единственным вариантом в этой ситуации является снос того, чтобы было возведено, чтобы начать строительство с нуля. Заключить договор с подрядчиком, которому предстоит снести объекты, планируют уже 15 мая.
По словам Богомолова, в настоящий момент Минстрой проводит проверяет склады предыдущего подрядчика, сорвавшего сроки строительства, на предмет наличия стройматериалов. При этом имеется необходимость корректировки проектных решений, заложенных прежним подрядчиком.
Кроме того, министр озвучил новые сроки сдачи концессионных школ — они должны быть введены в эксплуатацию в четвёртом квартале 2026 года. При этом ведомство намерено контролировать соблюдение этих строков в ежедневном режиме.
Напомним, осенью 2021 года минэкономразвития НСО опубликовал предложения о заключении концессионных соглашений. По шести объектам региональные власти оформили договоры с ООО «Пятая концессионная компания “Просвещение” из Москвы, которое входило в одноименный холдинг. Заказчиком строительства (концедентом) было минобр НСО.
Согласно условиям соглашения, школы должны были построить через 15 месяцев после подписания документов — весной 2023 года. Но эти сроки неоднократно сдвигали.
В мае 2024-го руководителя компании-концессионера Отто Сопроненко обвинили в особо крупном мошенничестве и арестовали. Ущерб по делу силовики оценили в 3,1 миллиарда рублей.
Сейчас строительная готовность этих объектов, по данным регионального Минобра, варьируется от 14 до 22%:
- Школа по ул. Николая Сотникова на 1 100 мест, готовность объекта — 22%;
- Школа по ул. Виктора Шевелева на 1 100 мест, готовность объекта — 14%;
- Школа по ул. Спортивной на 1 100 мест, готовность объекта — 18%;
- Школа по ул. Пролетарской на 1 100 мест, готовность объекта — 21%;
- Школа по ул. Татьяны Снежиной на 550 мест, готовность объекта — 19%;
- Школа по ул. Большой на 825 мест, готовность объекта — 21%.
11 марта 2025 года на строительной площадке концессионной школы на улице Татьяны Снежиной обрушилась железобетонная плита, в результате погибли два человека.