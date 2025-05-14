В Волгограде иномарки уйдут из такси: закон ударит по карману пассажиров

Государственная Дума окончательно приняла закон, который с 1 марта 2026 года обяжет таксопарки Волгограда и всех регионов России использовать автомобили российского производства с высокой степенью локализации. Исключение составят только машины, зарегистрированные в реестре такси до этой даты — они смогут работать до полного списания.