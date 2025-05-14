В Волгограде иномарки уйдут из такси: закон ударит по карману пассажиров

Государственная Дума окончательно приняла закон, который с 1 марта 2026 года обяжет таксопарки Волгограда и всех регионов России использовать автомобили российского производства с высокой степенью локализации. Исключение составят только машины, зарегистрированные в реестре такси до этой даты — они смогут работать до полного списания.
В рамках новых требований, автомобили для такси должны либо соответствовать установленным правительством критериям локализации — набирать необходимое количество баллов, либо быть произведёнными по специальным инвестиционным контрактам в период с марта 2022 по март 2025 года. С 2033 года останется только первый критерий.
В перечень соответствующих требованиям моделей вошли: LADA Granta, Vesta, Iskra, Aura Москвич-3 и Москвич-6, XCITE X-Cross 7 и 8, электромобили Evolute i-PRO и i-JOY. Для отдельных регионов предусмотрены отсрочки: до 1 марта 2028 года — Калининградская область и Сибирский ФО и до 1 марта 2030 года — Дальневосточный ФО.
Эксперты прогнозируют, что нововведение приведёт к значительному росту цен на услуги такси — от 25% до 50% в течение года после вступления закона в силу. Основными причинами называют ожидаемый дефицит машин и повышенный спрос на ограниченный перечень отечественных моделей.