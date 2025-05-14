Почему Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного газа

В этой связи Министерством в целях обеспечения сжиженным нефтяным газом внутренний рынок принято решение о продлении запрета на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 970 0), пропана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 940 0) и бутана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 13 970 0) автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев, за исключением: