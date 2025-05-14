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Почему Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного газа

С ноября 2023 года действует запрет на вывоз автомобильным и железнодорожным транспортом сжиженного нефтяного газа за пределы территории Республики Казахстан. Срок действия приказа о запрете экспорта истекает 14 мая 2025 года, передает DKnews.kz.

Источник: pgs.com.vn

В этой связи Министерством в целях обеспечения сжиженным нефтяным газом внутренний рынок принято решение о продлении запрета на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 970 0), пропана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 940 0) и бутана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 13 970 0) автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев, за исключением:

  1. вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование, утвержденного Президентом Республики Казахстан, обладающими стабильностью налогового режима в соответствии с пунктом 1 статьи 722 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежей в бюджет» (Налоговой кодекс);
  2. вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров Республики Казахстан;
  3. перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Республики Казахстан.

Приказ о запрете экспорта подписан Министром энергетики Республики Казахстан и вступает в силу с 14 мая 2025 года.