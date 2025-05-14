Почему Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного газа

В этой связи Министерством в целях обеспечения сжиженным нефтяным газом внутренний рынок принято решение о продлении запрета на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 970 0), пропана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 940 0) и бутана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 13 970 0) автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев, за исключением:
- вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование, утвержденного Президентом Республики Казахстан, обладающими стабильностью налогового режима в соответствии с пунктом 1 статьи 722 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежей в бюджет» (Налоговой кодекс);
- вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров Республики Казахстан;
- перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Республики Казахстан.
Приказ о запрете экспорта подписан Министром энергетики Республики Казахстан и вступает в силу с 14 мая 2025 года.