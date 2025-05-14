Укрепление тенге: временный тренд или начало роста?

Все происходит благодаря стабилизации внешней конъюнктуры и спросу на риск на фоне равновесия в мировых торговых процессах. Позитив в нефти становится еще одним аргументом в поддержку тенге.
Торги вторника для доллара США завершились на уровне 509,84 тенге.
В секторе нефти есть уверенность и импульс роста, что отлично считывается рынком даже на фоне повышения производства «черного золота» странами-членами ОПЕК+ в мае и июне. Баррель Brent вырос до $66,43.
Отношение к риску стабильное и благоприятное.
Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на среду такие: доллар США остается в диапазоне 500−515 тенге, евро — 560−570 тенге, рубль — 6,30−6,38 тенге, китайский юань — 71−72 тенге.
Сильный рубль пока не позволяет тенге отыграть часть ранних потерь, но это вопрос времени.