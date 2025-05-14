Знать идеологию и внедрять ее в работу: у экскурсоводов новые профтребования

МИНСК, 14 мая — Sputnik. В Беларуси обновлены профессиональные и этические требования к экскурсоводам и гидам -переводчикам, следует из постановления министерства спорта и туризма от 30 апреля 2025 года № 10. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале в среду.