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Знать идеологию и внедрять ее в работу: у экскурсоводов новые профтребования

МИНСК, 14 мая — Sputnik. В Беларуси обновлены профессиональные и этические требования к экскурсоводам и гидам -переводчикам, следует из постановления министерства спорта и туризма от 30 апреля 2025 года № 10. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале в среду.

Источник: Sputnik.by

Изменения внесены в постановление ведомства от 4 июля 2023 года № 33.

Теперь требования дополнены нормами, согласно которым экскурсоводам и гидам-переводчикам необходимо участвовать в сохранении исторической памяти и национальных ценностей, содействовать повышению правовой, политической, личной культуры и социальной ответственности туристов и экскурсантов.

Также отмечается, что экскурсоводы и гиды-переводчики обязаны знать основы идеологии белорусского государства, утвержденные Директивой Президента от 9 апреля 2025 года № 12, и внедрять направления идеологической работы в свою профессиональную деятельность.

Кроме того, экскурсоводы и гиды-переводчики должны содействовать укреплению положительного международного имиджа страны, признанию уникальности белорусской модели общественного развития.

Постановление вступает в силу с 11 июля 2025 года.

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