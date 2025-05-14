Знать идеологию и внедрять ее в работу: у экскурсоводов новые профтребования

Изменения внесены в постановление ведомства от 4 июля 2023 года № 33.
Теперь требования дополнены нормами, согласно которым экскурсоводам и гидам-переводчикам необходимо участвовать в сохранении исторической памяти и национальных ценностей, содействовать повышению правовой, политической, личной культуры и социальной ответственности туристов и экскурсантов.
Также отмечается, что экскурсоводы и гиды-переводчики обязаны знать основы идеологии белорусского государства, утвержденные Директивой Президента от 9 апреля 2025 года № 12, и внедрять направления идеологической работы в свою профессиональную деятельность.
Кроме того, экскурсоводы и гиды-переводчики должны содействовать укреплению положительного международного имиджа страны, признанию уникальности белорусской модели общественного развития.
Постановление вступает в силу с 11 июля 2025 года.
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