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Более четырех тысяч сирот ждут своих квартир в Хабаровском крае

В прокуратуре Хабаровского края обсудили жилищные права детей-сирот.

Источник: Freepik

На совещании с участием представителей профильных министерств региона были рассмотрены такие проблемы, как недостаточность выделяемых денежных средств на обеспечение жильем, а также отсутствие надлежащего контроля за выделенными жилыми помещениями.

Сейчас в регионе 5 885 детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жильем. Из них у 4 607 человек уже наступило право на получение жилищных помещений.

«По итогам совещания выработаны мероприятия, направленные на повышение эффективности по обеспечению жилищных прав лиц указанной категории», — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.