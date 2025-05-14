Более четырех тысяч сирот ждут своих квартир в Хабаровском крае

На совещании с участием представителей профильных министерств региона были рассмотрены такие проблемы, как недостаточность выделяемых денежных средств на обеспечение жильем, а также отсутствие надлежащего контроля за выделенными жилыми помещениями.
Сейчас в регионе 5 885 детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жильем. Из них у 4 607 человек уже наступило право на получение жилищных помещений.
«По итогам совещания выработаны мероприятия, направленные на повышение эффективности по обеспечению жилищных прав лиц указанной категории», — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.