Радий Хабиров дал высокую оценку производству мягких сыров в Башкирии

«Честно скажу, очень вкусно. Мягкий сыр, такой сливочный. К тому же это очень питательный, полезный продукт. Мне очень понравился. Это у нас долгожданное производство. Сейчас они потихонечку выйдут на объемы, и уже практически сегодня, считайте, старт дан, началось промышленное производство сыра. Здесь есть иностранные инвестиции. Это и собственно иностранные инвестиции. Поэтому нам удалось за эти годы завести сюда технологию. Потому что для сыра, вы сами понимаете, нужны зарубежные технологии, у нас таких нет. Мы уже обсуждали ранее, тут есть уже большие заделы в плане инфраструктуры, энергетики, мощностей, для того чтобы дальше развивать. Поэтому, скажем так, эта страница переворачивается, скоро будет открываться новая страница, появятся новые виды сыров, но об этом чуть попозже, как говорится. Белебеевский сыр — это бренд Башкортостана, о нём вся страна знает. Вообще, это удивительно, производим и продаем одни из лучших сыров, по уровню ничем не уступающие французским, причём не в центре республики, а на периферии, в небольшом городе. Вот такая история», — отметил Глава Башкирии.