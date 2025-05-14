Запуск «Кометы» между курортами Кубани перенесли

Как уточнили в компании, точная дата начала рейсов будет известна 16 мая. Сейчас стоимость проезда размещена на официальном сайте перевозчика. «Комета» развивает скорость до 65 км/ч, время в пути между Новороссийском и Сочи составляет около пяти часов. Судно вмещает до 120 пассажиров.