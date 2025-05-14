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Запуск «Кометы» между курортами Кубани перенесли

Пассажирское судно на подводных крыльях «Комета», курсирующее между курортными городами Кубани, планируется запустить до 20 мая. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в компании «Водоходъ Express». Изначально запуск был намечен на 15 мая, однако сроки сдвинулись из-за прохождения технических испытаний.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Как уточнили в компании, точная дата начала рейсов будет известна 16 мая. Сейчас стоимость проезда размещена на официальном сайте перевозчика. «Комета» развивает скорость до 65 км/ч, время в пути между Новороссийском и Сочи составляет около пяти часов. Судно вмещает до 120 пассажиров.

Стоимость билета в Сочи из Новороссийска составляет 6,5 тыс. руб. в классе «стандарт» и 8,5 тыс. руб. в «комфорте». Поездка до Геленджика обойдется в 1,5 тыс. руб. и 2 тыс. руб. соответственно. Ранее сообщалось, что билет на рейс Анапа-Сочи будет стоить 10,5 тыс. руб.

По данным телеканала «Краснодар», возможна дополнительная задержка запуска — не ранее 25 мая. Планируется, что судно будет следовать маршрутом через Туапсе и Лазаревское, соединяя Сочи и Геленджик.