В Казахстане запускают единую платформу минеральных ресурсов

Как поясняется, эта цифровая платформа является частью стратегии цифровизации государственных услуг. Сервис направлен на улучшение прозрачности, эффективности и инвестиционной привлекательности в сфере недропользования.
До запуска платформы процессы получения лицензий, подачи заявок и анализа геологических данных в Казахстане были сложными, непрозрачными и подверженными коррупционным рискам. Весь документооборот велся вручную, а на подготовку и подачу заявок уходили недели.
Единая платформа минеральных ресурсов — это не просто IT-продукт, а полноценный механизм цифрового управления ресурсами, охватывающий полный жизненный цикл недропользования. Среди ее функций: подача заявок, выдача лицензий, участие в аукционах, контроль за исполнением обязательств, сдача отчетности и ведение геологических данных.
В министерстве отмечают, что пользователи могут отслеживать статус заявок в реальном времени. На этой площадке имеется открытый доступ к геологическим данным, а также интерактивная карта РК, позволяющая визуально анализировать участки и их инфраструктурные возможности.
Платформа охватывает все несекретные геологические объекты и предоставляет удобный механизм участия в аукционах на недропользование в одном цифровом окне. Юридическую поддержку обеспечивает обновленное законодательство, в том числе изменения в Кодекс «О недрах и недропользовании».
ЕПН охватывает полный жизненный цикл — от подачи заявок до контроля исполнения обязательств и сдачи отчетности.
Раньше подача заявки требовала значительных трудозатрат. Сейчас весь процесс занимает 5−10 минут и осуществляется дистанционно.
С 2025 года на платформе автоматизирована подача отчетности по лицензионно-контрактным условиям (ЛКУ), ТРУ, геологоразведке и составу участников. Платформа интегрирована с рядом государственных систем, включая:
Комитет государственных доходов (КГД), Министерство экологии и природных ресурсов, кадастровые службы, единый реестр юридических лиц.
Напомним, региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам предложил создать в Астане президент Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита «Центральная Азия — Европейский союз» в Самарканде. Также сообщалось, что в Карагандинской области открыли месторождение редкоземельных элементов.