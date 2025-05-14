Лукашенко уверен в успешной реализации в Зимбабве проекта по сборке автобусов

«Активизирована промышленная кооперация. Уверен, подписанные в апреле этого года соглашения о создании в Зимбабве совместного производства автобусов будут воплощены в жизнь», — сказал глава государства.
Лукашенко: на примере сотрудничества Беларуси и Зимбабве в Африке видят альтернативу диктату Запада Лукашенко: Беларусь может стать надежным партнером Зимбабве во внедрении современных технологий.
Как сообщалось БЕЛТА, 16 апреля во время визита белорусской делегации в Зимбабве было подписано соглашение о производстве, сборке и продаже автобусов. Подписание этого соглашения, а также контракта на поставку в Зимбабве машинокомплектов автобусов МАЗ стало одним из итогов заседания белорусско-зимбабвийской совместной постоянной комиссии по сотрудничеству.