Лукашенко уверен в успешной реализации в Зимбабве проекта по сборке автобусов

Как сообщалось БЕЛТА, 16 апреля во время визита белорусской делегации в Зимбабве было подписано соглашение о производстве, сборке и продаже автобусов. Подписание этого соглашения, а также контракта на поставку в Зимбабве машинокомплектов автобусов МАЗ стало одним из итогов заседания белорусско-зимбабвийской совместной постоянной комиссии по сотрудничеству.