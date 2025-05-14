В Каменске-Уральском на два новых светофора потратят больше 3 миллионов рублей

В 2025 году в Каменске-Уральском на два новых светофора потратят 3,3 миллиона рублей. Об этом сообщает портал KU66.RU.
Новые объекты появятся на перекрестке улиц Строителей и Алюминиевой, а также возле дома № 15 по улице Алюминиевой.
Также в этом году в Каменске-Уральском появятся еще несколько светофоров и пешеходных переходов. У дома № 37 по Добролюбова установят два светофора с кнопкой вызова для пешеходов.
«Зебры» оборудуют на улицах Ломоносова и Привокзальная, а также возле дома № 167 по улице Лермонтова. Ограждения установят по улицам Маркса, Кузнецова, Шестакова, Белинского.
Также в этом году на ремонт тротуаров в Каменске-Уральском потратят 4,5 миллиона рублей. Пешеходные зоны обновят на отдельных участках улиц Ломоносова, Кузнецова, Чайковского, Чехова и Привокзальной.