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В Каменске-Уральском на два новых светофора потратят больше 3 миллионов рублей

На двух перекрестках в Каменске-Уральском появятся новые светофоры.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Каменске-Уральском на два новых светофора потратят 3,3 миллиона рублей. Об этом сообщает портал KU66.RU.

Новые объекты появятся на перекрестке улиц Строителей и Алюминиевой, а также возле дома № 15 по улице Алюминиевой.

Также в этом году в Каменске-Уральском появятся еще несколько светофоров и пешеходных переходов. У дома № 37 по Добролюбова установят два светофора с кнопкой вызова для пешеходов.

«Зебры» оборудуют на улицах Ломоносова и Привокзальная, а также возле дома № 167 по улице Лермонтова. Ограждения установят по улицам Маркса, Кузнецова, Шестакова, Белинского.

Также в этом году на ремонт тротуаров в Каменске-Уральском потратят 4,5 миллиона рублей. Пешеходные зоны обновят на отдельных участках улиц Ломоносова, Кузнецова, Чайковского, Чехова и Привокзальной.