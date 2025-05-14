Демонтажные работы на Тургеневском мосту завершены на 95%

В мэрии отметили, что к сентябрю 2025 года планируется отремонтировать 15 пролетов моста со стороны выезда из Краснодара. После этого движение транспорта и пешеходов переведут на обновленную часть, а ремонт начнется на полосах въезда в город. В 2026 году специалисты приступят к работе на оставшихся шести пролетах.