Братск получит рекордные 1,36 миллиарда рублей на ремонт дорог

Впервые за историю города Братска на ремонт его дорог направят свыше миллиарда рублей. Об этом irk.aif.ru сообщили в Минтрансе Иркутской области.
«400 миллионов рублей выделят из областного бюджета в рамках нацпроекта “Инфрраструктура для жизни”, а 960 миллионов поступят из федерального дорожного фонда», — пояснили в министерстве.
Благодарить за щедрый подарок братчанам следует губернатора Игоря Кобзева, который сумел договориться с руководством Федерального дорожного агентства.
В 2025 году начнётся ремонт 4,1 километра улиц Обручева и Приморской. Ещё 4,1 километра дорог на улицах Янгеля и Радищева обновят в 2026-м за счёт дополнительных 400 миллионов рублей из региональной казны. Параллельно за федеральные средства восстановят более 35 километров трассы А-331 «Вилюй» в Братской агломерации, включая путепровод на 213-м километре и участки с 202-го по 274-й километр.
«Работы предусматривают замену покрытия, монтаж освещения и реконструкцию водопропускных труб», — уточняют в Минтрансе.
Отдельное внимание уделят безопасности: в 2026 году в городе обустроят четыре пешеходных перехода и установят современные светофоры с кнопками вызова в районах Энергетик и Гидростроитель.
«Вопрос ремонта дорог неоднократно поднимался жителями на встречах с губернатором. Ранее, в 2023—2024 годах, в рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги” в Братске уже отремонтировали улицы Курчатова, Мира, Енисейскую и другие. Кроме того, из областного бюджета финансировали ремонт подъездов к дачным кооперативам», — отметил министр транспорта Приангарья Максим Лобанов.