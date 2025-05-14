Братск получит рекордные 1,36 миллиарда рублей на ремонт дорог

В 2025 году начнётся ремонт 4,1 километра улиц Обручева и Приморской. Ещё 4,1 километра дорог на улицах Янгеля и Радищева обновят в 2026-м за счёт дополнительных 400 миллионов рублей из региональной казны. Параллельно за федеральные средства восстановят более 35 километров трассы А-331 «Вилюй» в Братской агломерации, включая путепровод на 213-м километре и участки с 202-го по 274-й километр.