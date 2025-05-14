Два довоенных дома изымают для расселения на улице Самочкина в Нижнем Новгороде

Напомним, 39 домов и поликлинику снесут для застройки участка по КРТ в Ленинском районе.
Речь идет о двухэтажных деревянных домах № 25 литеры А, А1, А2 и № 28 литера А по улице Самочкина.
Первый дом 1937 года постройки был признан аварийным и подлежащим сносу в апреле 2018 года. Второй дом был построен в 1939 году. Его признали аварийным и подлежащим сносу годом ранее, в мае 2017 года.
Вместе с домами планируется изъять земельные участки.
Департаменту строительства и капремонта Нижнего Новгорода теперь предстоит определить стоимость изымаемой недвижимости и выплатить компенсации ее владельцам.
Ранее сообщалось, что 250 многоквартирных домов расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году.