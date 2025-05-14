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Два довоенных дома изымают для расселения на улице Самочкина в Нижнем Новгороде

Два аварийных дома изымают для расселения и сноса на улице Самочкина в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Напомним, 39 домов и поликлинику снесут для застройки участка по КРТ в Ленинском районе.

Речь идет о двухэтажных деревянных домах № 25 литеры А, А1, А2 и № 28 литера А по улице Самочкина.

Первый дом 1937 года постройки был признан аварийным и подлежащим сносу в апреле 2018 года. Второй дом был построен в 1939 году. Его признали аварийным и подлежащим сносу годом ранее, в мае 2017 года.

Вместе с домами планируется изъять земельные участки.

Департаменту строительства и капремонта Нижнего Новгорода теперь предстоит определить стоимость изымаемой недвижимости и выплатить компенсации ее владельцам.

Ранее сообщалось, что 250 многоквартирных домов расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году.