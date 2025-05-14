Самарский минстрой объяснил выдачу разрешения на строительство крематория

«Выбор земельного участка для строительства осуществляется застройщиком самостоятельно. Министерство строительства не определяет местоположение объектов капитального строительства, а в рамках своей компетенции проверяет документацию и выдает разрешение на строительство при наличии всех оснований. Процедура проведена в установленном порядке в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. На основании письма ГИООКН установлено, что зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия на испрашиваемом участке отсутствуют. Согласно письму минлесхоза, на данной площадке нет особо охраняемых природных территорий регионального значения и их зон, а также видов растений и животных, занесенных в Красную книгу РФ и Самарской области, участков недр и природных ископаемых. 14 мая 2024 г. проект получил положительное заключение экспертизы № 63−2−1−3−022838−2024», — отметили представители министерства.