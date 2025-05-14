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Бюджет строительства кампуса НГУ может быть скорректирован

За время возведения кампуса цены на строительные материалы существенно увеличились.

Вторую очередь кампуса Новосибирского государственного университета планируют сдать в эксплуатацию в начале 2026 года. К настоящему времени завершено строительство корпуса с проектным центром, библиотекой и аудиториями.

Правительство области и сама компания-застройщик сроки сдачи подтверждают. При этом, сообщает издание BFM-Новосибирск, не исключена корректировка сметной стоимости объекта в сторону увеличения. За время возведения кампуса цены на строительные материалы существенно увеличились.

Ввиду внесения изменений в ПСД в части функционального назначения помещений, специалисты вносят изменения в проект. Вырастет при этом или нет сметная стоимость объекта, будет понятно чуть позже — после прохождения проектной документации государственной экспертизы.

После сдачи объектов второй очереди начнутся работы по строительству третей и четвертой очередей кампуса университета. Предположительно, стройка стартует в 2027—2028 гг..