Бюджет строительства кампуса НГУ может быть скорректирован

Вторую очередь кампуса Новосибирского государственного университета планируют сдать в эксплуатацию в начале 2026 года. К настоящему времени завершено строительство корпуса с проектным центром, библиотекой и аудиториями.
Правительство области и сама компания-застройщик сроки сдачи подтверждают. При этом, сообщает издание BFM-Новосибирск, не исключена корректировка сметной стоимости объекта в сторону увеличения. За время возведения кампуса цены на строительные материалы существенно увеличились.
Ввиду внесения изменений в ПСД в части функционального назначения помещений, специалисты вносят изменения в проект. Вырастет при этом или нет сметная стоимость объекта, будет понятно чуть позже — после прохождения проектной документации государственной экспертизы.
После сдачи объектов второй очереди начнутся работы по строительству третей и четвертой очередей кампуса университета. Предположительно, стройка стартует в 2027—2028 гг..