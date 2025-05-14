Дальний Восток нуждается в самолёте «Байкал»

Важный для Дальнего Востока проект создания лёгкого многоцелевого самолёта (ЛМС) «Байкал» столкнулся с проблемами, сроки его появления сдвинуты вправо. Задачу сохранения малой авиации власти попытаются решить за счёт ремоторизации легендарных самолетов Ан-2 (он же «Кукурузник») советской разработки, сообщает ИА PrimaMedia.
«У нас велась работа по разработке малого самолета “Байкал”, она на сегодняшний день зашла в тупик, то есть самолета “Байкал” у нас (в ближайшей перспективе — прим. ред.) не ожидается. Сейчас выходить из ситуации придется ремоторизацией самолетов Ан-2. Малой авиации, к сожалению, практически нет», — cообщил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе заседания комитетов в Госдуме РФ (цитаты по «Интерфаксу», 18+).
Самолёт «Байкал» должен был заменить Ан-2 на местных воздушных линиях и авиационных работах. Рассчитан на перевозку до 9 пассажиров или до 2 тонн груза на дальность 1,5−3 тысячи километров. Может эксплуатироваться на грунтовых взлетно-посадочных полосах, предусмотрена возможность использования лыжного или поплавкового шасси.
«Мне все равно совершенно не нравится идея отказаться от разработки нового самолета и летать на тех самолетах, которые летали 60−80 лет назад. Я буду заниматься несвойственной мне деятельностью, но я соберу ещё конструкторов, послушаю их предложения. В принципе, вот я встречался с рядом специалистов и задавал им простой вопрос — а в целом можно? Они говорят — можно. Ну, если можно, давайте думать, что нам надо сделать для того, чтобы это можно было осуществить. То есть я работу завершать не хочу. Мы же не будем на лошадях ездить на Дальний Восток?», — сказал после заседания Юрий Трутнев журналистам.
Тендер Минпромторга на разработку «Байкала» в 2019 году выиграла компания «Байкал Инжиниринг», структура АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА, Екатеринбург). Первые три опытных образца самолета были оснащены двигателями General Electric H80−100 и винтами Hartzell Propeller американского производства). В 2022 году иностранные партнеры вышли из проекта. В рамках госконтракта от сентября 2022 года были изготовлены три опытных образца отечественного двигателя ВК-800СМ и пять — воздушного винта АВ-901, проведены их предварительные испытания.
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В марте 2025 года Минпромторг РФ объявил конкурс на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) по доработке самолета «Байкал». Предполагалось, что работы будут завершены до 17 декабря 2027 года. Их максимальная стоимость оценена в 10,4 млрд рублей.
Стартовым заказчиком новых самолётов выступила Дальневосточная авиакомпания «Аврора», с которой подписано соглашение на 95 таких самолетов. Согласно Комплексной программе развития авиаотрасли, всего к 2030 году планировалось произвести 139 таких машин.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, завод для сборки «Байкалов» планировалось построить в Хабаровском крае, а его готовую инфраструктуру должен была взять в льготную аренду резидент ТОР «Хабаровск» компания «Спецавиатехника» («дочка» УЗГА), которая и будет в дальнейшем производить самолёты. Инвестор по соглашению с КРДВ должен вложить в запуск нового предприятия 500 млн рублей. Однако подрядчик строительства производственного здания для сборки самолётов «Байкал» компания «Транком строй» сорвала сроки работ.