Дальний Восток нуждается в самолёте «Байкал»

«Мне все равно совершенно не нравится идея отказаться от разработки нового самолета и летать на тех самолетах, которые летали 60−80 лет назад. Я буду заниматься несвойственной мне деятельностью, но я соберу ещё конструкторов, послушаю их предложения. В принципе, вот я встречался с рядом специалистов и задавал им простой вопрос — а в целом можно? Они говорят — можно. Ну, если можно, давайте думать, что нам надо сделать для того, чтобы это можно было осуществить. То есть я работу завершать не хочу. Мы же не будем на лошадях ездить на Дальний Восток?», — сказал после заседания Юрий Трутнев журналистам.