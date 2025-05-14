В крае для участников СВО зарезервировали почти 600 рабочих мест

«Краевая служба занятости создает условия для профессиональной самореализации участников СВО и членов их семей. Мы помогаем бойцам войти в ритм мирной жизни с помощью трудовой реабилитации. Рабочие места отбираем с учетом их образования, состояния здоровья, а также опыта, приобретенного на СВО. При необходимости организуем дополнительное обучение граждан для восстановления ими профессиональных навыков и получения новых», — рассказал руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков.