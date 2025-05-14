В крае для участников СВО зарезервировали почти 600 рабочих мест

Принять бойцов после участия в СВО готовы ведущие предприятия атомной, энергетической, нефтегазовой промышленности, бюджетные организации и силовые ведомства. В резерв включают не только вакансии, но и места, которые будут специально созданы или выделены для участников СВО в будущем.
«Краевая служба занятости создает условия для профессиональной самореализации участников СВО и членов их семей. Мы помогаем бойцам войти в ритм мирной жизни с помощью трудовой реабилитации. Рабочие места отбираем с учетом их образования, состояния здоровья, а также опыта, приобретенного на СВО. При необходимости организуем дополнительное обучение граждан для восстановления ими профессиональных навыков и получения новых», — рассказал руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков.
Резервирование рабочих мест проводится в рамках комплексной программы «Защитники Отечества», о которой на прямой линии с жителями края рассказал Губернатор Михаил Котюков. Для участия работодателям необходимо обозначить виды работ или профессии, подходящие для трудоустройства, и количество рабочих мест. Организационные вопросы служба занятости возьмет на себя.
Отметим, что центры занятости реализуют программу индивидуального сопровождения участников СВО и членов их семей при трудоустройстве. С более подробной информацией о мерах поддержки можно ознакомиться на краевом портале Vаша Zанятость, который создан в рамках федерального проекта «Государство для людей».