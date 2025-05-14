АвтоВАЗ анонсировал запуск новой модификации автомобиля Lada Granta

Ранее сообщалось, что компания «АвтоВАЗ» начала продажи обновленных версий автомобилей Lada Granta. В новых комплектациях Club и Quest появились такие функции, как климат- и круиз-контроль. Также были возвращены противотуманные фары, функция задержки выключения головного света и задние электростеклоподъемники.