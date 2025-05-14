Эксперт Гойхман: Импортозамещение на рынке спецмашин работает

Импортозамещение работает, и здесь у производителей просто не остается выбора, так как на рынке есть потребность в спецавтомобилях, говорит гендиректор «СТ Нижегородец» Владимир Гойхман. Его предприятие выпускает, в том числе, спецверсии автомобилей различного назначения: бронированных и машин скорой помощи. «Все надстройки и спецверсии сделаны российскими руками на российских мощностях», — отмечает он. Доля импортных комплектующих невелика и постоянно уменьшается. Сейчас, по словам эксперта, покупатель выбирает в большинстве случаев не исходя из своих предпочтений, а из того, что готов предложить российский рынок.
«В первую очередь это отечественные базы, потому что базы европейских производителей представлены на рынке скромно: речь идет об оставшихся на складах нескольких десятках автомобилей либо о машинах, завезенных по параллельному импорту. Последние — это дорого и неудобно, к тому же отсутствует разветвленная сеть по обслуживанию машин и выполнению гарантийных обязательств. Поэтому хочешь-не хочешь, а выбор ограничен либо базами отечественных производителей, либо китайскими базами, производимыми в основном в России», — пояснил он.
«По нашим оценкам, продукция российских и китайских производителей сейчас перекрывает 80−85% того ассортимента техники, который был на нашем рынке LCV три-четыре года назад. В ближайшей перспективе этот ассортимент будет замещен на 100%», — считает эксперт.
В качестве удачного примера импортозамещения он назвал российскую компанию Sollers, которая в достаточно короткие сроки сумела заменить ушедшие с рынка популярные автомобили Ford Transit моделями Atlant, Argo и их версиями. И таким образом не только практически заместила весь ассортимент Ford, но даже предложила такую продукцию, которой на базе Ford не было.
Автопарк объединения «Росинкас», крупнейшего перевозчика наличных денег в России, сейчас насчитывает 3,1 тыс. спецавтомобилей, из них 205 — большегрузных. «До февраля 2022 года мы были дилерами Ford, бронировали машины ГАЗ и ВАЗ на собственном заводе, но в прошлом году закрыли это производство. Сейчас мы активно модернизируем свой парк, выбор остановили исключительно на отечественных автомобилях. В 2024 году закупили более 100 автомобилей, в основном это машины заводов ГАЗ и УАЗ», — рассказал президент «Росинкас» Василий Медведев.
В этом году программа обновления автопарка предусматривает закупку еще более 200 машин, в их числе «Лада Ларгус», «Соболь NN» и «УАЗ Патриот».
«Закупаемые авто мы бронируем в специализированных компаниях, у нас есть свои разработки в этом направлении. Например, прекрасно себя зарекомендовал автомобиль “Лада Ларгус”. Инкассаторы довольны, потому что машина легкая, маневренная, расходов на содержание меньше, чем у старых зарубежных машин», — отметил он.
Парк большегрузных автомобилей «Росинкас» состоит в основном из КамАЗов, Iveco и Volvo. По обновлению крупнотоннажной техники объединение сотрудничает в основном с КамАЗом. «Мы отказались от идеи покупать китайские машины, потому что, во-первых, они дорогие. Во-вторых, более прихотливые, у них ограниченный срок эксплуатации. Есть проблемы с запчастями, поставки которых приходится ждать до полугода. Мы не можем позволить себе такой длительный простой. В целом, мы не готовы платить существенно большую сумму за китайский автомобиль, который потом будем эксплуатировать меньший срок, чем отечественный», — подчеркнул Медведев.
О том, что МЧС полностью перешло на пожарно-спасательную технику российского производства, глава ведомства Александр Куренков заявил еще в 2023 году. Парк мусоровозов тоже практически полностью состоит из машин отечественного и белорусского производства на базе КамАЗ, ГАЗ и МАЗ, сообщал ранее Российский экологический оператор. В мае стало известно, что автопарк московской скорой помощи пополнили 80 инновационных автомобилей отечественного производства. Благодаря гранту правительства Москвы, были созданы принципиально новые машины классов В и С на базе модели «Газель NN». При их разработке инженерам Горьковского автозавода помогали анестезиологи-реаниматологи и в результате, каждая деталь салона продумана с учетом клинических требований, потребностей медиков и пациентов.
Добровольно ушедшие с российского рынка спецтехники европейские и американские поставщики машин освободили свои ниши. Критической ситуации удалось избежать в результате слаженной и успешной работы государства, промышленников и бизнеса, считает эксперт Национальной технологической инициативы «Автонет» Игорь Мишин. По его мнению, тенденция на импортозамещение сохраняется для всех отраслей российской экономики и рынок спецтехники — не исключение, но говорить о полном отказе от импорта в автомобильной отрасли на данный момент пока преждевременно.
«Вопрос возвращения западных компаний в Россию волнует участников отечественного бизнеса, потребителей, ушедшие компании, государство. Нашим компаниям, безусловно, следует иметь преимущества перед иностранными. Российский рынок был и остается открытым, конкурентным. Ни одной компании не указывали на дверь, иностранные поставщики спецмашин добровольно принимали решения о своем уходе. Механизм возвращения ушедших ранее компаний прорабатывает минпромторг по поручению президента. Одно из таких условий уже известно — это локализация производства и учет национальных интересов. В ближайшее время мы узнаем больше деталей об этом», — отметил эксперт.