Эксперт Гойхман: Импортозамещение на рынке спецмашин работает

Импортозамещение работает, и здесь у производителей просто не остается выбора, так как на рынке есть потребность в спецавтомобилях, говорит гендиректор «СТ Нижегородец» Владимир Гойхман. Его предприятие выпускает, в том числе, спецверсии автомобилей различного назначения: бронированных и машин скорой помощи. «Все надстройки и спецверсии сделаны российскими руками на российских мощностях», — отмечает он. Доля импортных комплектующих невелика и постоянно уменьшается. Сейчас, по словам эксперта, покупатель выбирает в большинстве случаев не исходя из своих предпочтений, а из того, что готов предложить российский рынок.