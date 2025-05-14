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Арбитраж поддержал штраф УФАС к Самарской сетевой компании на 800 тыс. рублей

Арбитражный суд Самарской области оставил в силе постановление регионального УФАС, согласно которому «Самарская сетевая компания» была оштрафована на 800 тысяч рублей за нарушение норм подключения энергетических объектов.

Арбитражный суд Самарской области оставил в силе постановление регионального УФАС, согласно которому «Самарская сетевая компания» была оштрафована на 800 тысяч рублей за нарушение норм подключения энергетических объектов.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

В ходе судебного разбирательства было выявлено, что ССК допустила нарушения правил технологического подключения энергопринимающих устройств.

В частности, в технические условия не были включены обязательные мероприятия по модернизации линии электропередачи для обеспечения подключения объекта компании «Энерго».

Помимо этого, в стоимость услуг по технологическому присоединению были добавлены расходы, связанные с развитием уже существующей инфраструктуры.

Кроме того, по данным ведомства, компания обвиняется в том, что навязывала клиенту дополнительные услуги и обязательства, которые не предусмотрены действующими правилами.

В УФАС особо отметили, что подобные действия недопустимы в отношении организаций, относящихся к естественным монополиям.

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