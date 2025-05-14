Омские ливнёвки почистят за 30 миллионов рублей

В Омске с началом сезона дождей обострилась ситуация с ливнёвками. Вопрос подняли на заседании комитета Омского городского Совета. Директор городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антон Глебов отметил, что около 60% ливневой канализации в городе забиты илом, а 200 км сетей нуждаются в инвентаризации.
На очистку ливнёвок в этом году мэрия готова выделить 30 млн рублей. Аукцион по поиску подрядчика был объявлен 13 мая, заявки принимаются до 21 мая. Подрядчику необходимо будет отремонтировать горловины колодцев, заменить люки, очистить водопроводы, смотровые колодцы и дождеприёмники. Выполнить работы нужно будет до 15 октября.
Однако средств в рамках контракта хватит только на очистку 10% городских ливнёвок. В связи с этим на заседании комитета депутат Юрий Арчибасов поднял вопрос о замене песко-соляной смеси, которая используется в зимнее время, на реагенты. По его мнению, ливнёвки будут меньше забиваться.
Также обсудили вопрос закатывания ливневых канализаций при проведении ремонтных работ на дорогах. Контроль за дорожниками представители администрации пообещали усилить.