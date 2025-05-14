Омские ливнёвки почистят за 30 миллионов рублей

Однако средств в рамках контракта хватит только на очистку 10% городских ливнёвок. В связи с этим на заседании комитета депутат Юрий Арчибасов поднял вопрос о замене песко-соляной смеси, которая используется в зимнее время, на реагенты. По его мнению, ливнёвки будут меньше забиваться.