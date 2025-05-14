Волгоградцы потратили на перекусы в кафе и столовых 10 млрд рублей

В структуре оборота общественного питания региона преобладают субъекты малого предпринимательства, на долю которых приходится 70%, или 6,8 млрд рублей. Вклад крупного и среднего бизнеса составил 30,0%, или 2,9 млрд рублей. Лидерами по объему общественного питания в ЮФО в этом году стали Краснодарский край и Ростовская область с удельным весом 45,0% и 25,8% соответственно. Доля Волгоградской области составила 12,1%.