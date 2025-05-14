СМИ: Палестине потребуется 15 лет для восстановления после войны с Израилем

По его словам, даже если война в секторе Газа закончится, потребуется много времени, неустанная работа и международная помощь, чтобы вернуть жизнь палестинцев в привычное русло, говорится в статье.
Вернуться к нормальной жизни после столкновений с Израилем будет нелегко. На это у нас уйдет не менее 15 лет. Но даже в этой ситуации наш народ проявляет стойкость. Как бы ни старался оккупант, палестинцев не победить.
Он отметил, что более 1000 контрольно-пропускных пунктов на Западном берегу парализовали экономическую деятельность. «Со 2 марта в Газу не было доставлено ни грамма гуманитарной помощи. Израиль закрыл все контрольно-пропускные пункты. Это ведет к дальнейшему углублению кризиса», — предупредил аль-Амур. Это не политический, а экономический терроризм, подчеркнул он.
Палестинской экономике грозит полное разрушение. По официальным данным, уровень безработицы на Западном берегу и в секторе Газа превысил 51%. Это опасный показатель для всех национальных секторов — на уровне катастрофы, отмечает издание.