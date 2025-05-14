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СМИ: Палестине потребуется 15 лет для восстановления после войны с Израилем

Восстановление экономики Палестины займет не менее 15 лет, заявил министр национальной экономики Палестины Мухаммад аль-Амур на заседании Совета Лиги арабских государств по экономическим и социальным вопросам в Багдаде, пишет издание Zamin.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По его словам, даже если война в секторе Газа закончится, потребуется много времени, неустанная работа и международная помощь, чтобы вернуть жизнь палестинцев в привычное русло, говорится в статье.

Вернуться к нормальной жизни после столкновений с Израилем будет нелегко. На это у нас уйдет не менее 15 лет. Но даже в этой ситуации наш народ проявляет стойкость. Как бы ни старался оккупант, палестинцев не победить.

Мухаммад аль-Амур
министр национальной экономики Палестины

Он отметил, что более 1000 контрольно-пропускных пунктов на Западном берегу парализовали экономическую деятельность. «Со 2 марта в Газу не было доставлено ни грамма гуманитарной помощи. Израиль закрыл все контрольно-пропускные пункты. Это ведет к дальнейшему углублению кризиса», — предупредил аль-Амур. Это не политический, а экономический терроризм, подчеркнул он.

Палестинской экономике грозит полное разрушение. По официальным данным, уровень безработицы на Западном берегу и в секторе Газа превысил 51%. Это опасный показатель для всех национальных секторов — на уровне катастрофы, отмечает издание.