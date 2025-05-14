На Урале свернули работы по созданию самолета «Байкал»

Проект по созданию самолета «Байкал», который разрабатывался на Уральском заводе гражданской авиации, зашел в тупик. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
— У нас велась работа по разработке малого самолета «Байкал», она на сегодняшний день зашла в тупик, то есть самолета «Байкал» у нас не ожидается, — цитирует полпреда «Интерфакс».
Сейчас завод займется ремоторизацией Ан-2, говорит Юрий Трутнев.
— Это, к сожалению, ситуация, которую мы имеем, — посетовал полпред.
Ранее предполагалось, что легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» придет на замену заменой советскому многоцелевому самолету Ан-2. Крейсерская скорость «Байкала» должна была достигать 300 км в час. Максимальная дальность полета — 3 тысяч километров.