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На Урале свернули работы по созданию самолета «Байкал»

На Уральском заводе гражданской авиации отказались от проекта по созданию самолета «Байкал».

Источник: Комсомольская правда

Проект по созданию самолета «Байкал», который разрабатывался на Уральском заводе гражданской авиации, зашел в тупик. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

— У нас велась работа по разработке малого самолета «Байкал», она на сегодняшний день зашла в тупик, то есть самолета «Байкал» у нас не ожидается, — цитирует полпреда «Интерфакс».

Сейчас завод займется ремоторизацией Ан-2, говорит Юрий Трутнев.

— Это, к сожалению, ситуация, которую мы имеем, — посетовал полпред.

Ранее предполагалось, что легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» придет на замену заменой советскому многоцелевому самолету Ан-2. Крейсерская скорость «Байкала» должна была достигать 300 км в час. Максимальная дальность полета — 3 тысяч километров.