В Волгограде откроют современную клинику с телемедициной и нейроцентром

В Волгограде на улице Советской откроется новая многопрофильная клиника на базе ВолгГМУ. Ректор университета Владимир Шкарин проверил ход ремонта в зданиях, где разместятся медицинские и образовательные подразделения.
Уже выполнены отделочные работы, установлены окна и новая кровля, смонтированы системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Ремонт проводится с сохранением исторического облика зданий.
По адресу Советская, 45 откроются поликлиническое отделение, кабинеты диагностики, дневной стационар и нейроцентр с приёмом терапевтов, неврологов, офтальмологов и кардиологов. Также там создадут центры по лечению эпилепсии, хронической боли и применению генно-инженерных препаратов.
В здании на Советской, 47 разместится Центр инновационных методов лечения суставов и позвоночника с отделениями травматологии, нейрохирургии, неврологии и челюстно-лицевой хирургии.
В клинике будут работать эндоскопическое и рентгенологическое отделения, КТ, экспресс-лаборатория и четыре операционные. Также предусмотрены реанимация и реабилитация. Проект включает установку системы телемедицины и централизованное кислородоснабжение.
Основной персонал составят сотрудники Клиники № 1 ВолгГМУ.