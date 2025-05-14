В Волгограде откроют современную клинику с телемедициной и нейроцентром

По адресу Советская, 45 откроются поликлиническое отделение, кабинеты диагностики, дневной стационар и нейроцентр с приёмом терапевтов, неврологов, офтальмологов и кардиологов. Также там создадут центры по лечению эпилепсии, хронической боли и применению генно-инженерных препаратов.