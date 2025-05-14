Axios: катарский Boeing станет самым дорогим подарком президенту США с начала XXI века

Портал напоминает, что Конституция США запрещает всем членам правительства принимать личные подарки от глав иностранных государств без разрешения Конгресса. Ранее Конгресс разрешал президентам и другим госслужащим оставить у себя такие дары, если их стоимость не превышает $480. В противном случае эти предметы можно принять только при условии их обязательной передачи в Национальный архив США.