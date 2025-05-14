Axios: катарский Boeing станет самым дорогим подарком президенту США с начала XXI века

Согласно его анализу, с начала президентства Джорджа Буша — младшего до второго срока Трампа президенты приняли подарки на общую сумму в $3,8 млн. Американским лидерам чаще всего дарят книги, картины, предметы антиквариата, драгоценности, а также животных.
Как выяснил Axios, страны Персидского залива, в том числе Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и Бахрейн, делают особенно роскошные подарки. До настоящего времени самым дорогим из них была изготовленная вручную по специальному заказу бронзовая скульптура двух коней стоимостью около $500 тыс. Ее передала президенту Бараку Обаме Саудовская Аравия.
Портал напоминает, что Конституция США запрещает всем членам правительства принимать личные подарки от глав иностранных государств без разрешения Конгресса. Ранее Конгресс разрешал президентам и другим госслужащим оставить у себя такие дары, если их стоимость не превышает $480. В противном случае эти предметы можно принять только при условии их обязательной передачи в Национальный архив США.
11 мая телеканал ABC News со ссылкой на источники проинформировал, что монаршая семья Катара планирует подарить американскому лидеру «летающий дворец». В ответ на упреки Трамп заявил, что Boeing дарят Пентагону, а не лично ему. Он добавил, что самолет будет временно использовать правительство в качестве борта номер один.
Издание Politico со ссылкой на пресс-атташе посольства Катара в Вашингтоне Али аль-Ансари сообщило, что Минобороны Катара не приняло окончательного решения о передаче президенту США Дональду Трампу самолета.