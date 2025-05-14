В Прикамье зарегистрировали еще один Кунгурский машзавод

Напомним, ранее в Кунгурском районе действовало одноименное ООО «Кунгурский машиностроительный завод» (КМЗ). В 2018-м предприятие остановило работу, а позднее было признано банкротом. До этого КМЗ арендовал часть имущественного комплекса ОАО «Кунгурский машиностроительный завод», находящегося в банкротстве с 2014 года по иску ООО «СБК Геофизика» с долгом свыше 700 млн руб. В ООО «КМЗ» по договоренности с кредитором в 2017 году были трудоустроены около 370 сотрудников одноименного ОАО.