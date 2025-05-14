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В Новосибирск прибыли первые партии черешни и абрикосов нового урожая

Фрукты из Узбекистана успешно прошли фитоконтроль и поступили в продажу.

Источник: Комсомольская правда

С 8 по 12 мая в Новосибирскую область поступили первые крупные поставки свежих фруктов: 167 тонн абрикосов и 5,5 тонны черешни. Все они прибыли из Узбекистана и прошли обязательную фитосанитарную проверку. Об этом сообщили в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Контроль проводился на складах временного хранения в Новосибирске. Каждая партия сопровождалась нужными документами, а качество и безопасность подтверждены лабораторными заключениями. Проверку осуществляла Новосибирская испытательная лаборатория ВНИИЗЖ.

Сейчас фрукты уже поступили в продажу — их можно найти как в Новосибирске, так и в других городах Сибири. Кроме того, в регион доставили и проверили 70 килограммов черешни из Кыргызстана и 20 килограммов персиков из Китая.

Фрукты относятся к продукции повышенного фитосанитарного риска, поэтому все поставки проходят тщательный контроль на наличие вредителей и болезней перед тем, как попасть на прилавки.