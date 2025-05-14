Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия Новосибирска ликвидирует очередное муниципальное учреждение

Проект опубликовали на сайте городской администрации.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

На официальном сайте мэрии Новосибирска опубликовали проект постановления о реорганизации муниципального казенного учреждения «Центр управления городским автоэлектротранспортом» (ЦУГАЭТ).

В документе говорится, что ЦУГАЭТ намерены реорганизовать для оптимизации деятельности муниципальных учреждений — к нему присоединят муниципальное бюджетное учреждение «Пассажиртрансснаб». В итоге последнее будет ликвидировано.

По данным сервиса Rusprofile, в настоящий момент основной вид деятельности МБУ «Пассажиртрансснаб», директором которого является Константин Каплуновский, связан с использованием вычислительной техники и информационных технологий. Фактически учреждение отвечает за выпуск и обслуживание транспортных карт.

Основной вид деятельности «ЦУГАЭТ» (директор Дмитрий Сеновцов) связан с автотранспортом. Учреждение контролирует в режиме реального времени и анализирует выполнения помаршрутных и сменно-суточных планов работы пассажирского транспорта, оперативно решает вопросы восстановления его работы из-за сбоев.