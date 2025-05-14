Мэрия Новосибирска ликвидирует очередное муниципальное учреждение

На официальном сайте мэрии Новосибирска опубликовали проект постановления о реорганизации муниципального казенного учреждения «Центр управления городским автоэлектротранспортом» (ЦУГАЭТ).
В документе говорится, что ЦУГАЭТ намерены реорганизовать для оптимизации деятельности муниципальных учреждений — к нему присоединят муниципальное бюджетное учреждение «Пассажиртрансснаб». В итоге последнее будет ликвидировано.
По данным сервиса Rusprofile, в настоящий момент основной вид деятельности МБУ «Пассажиртрансснаб», директором которого является Константин Каплуновский, связан с использованием вычислительной техники и информационных технологий. Фактически учреждение отвечает за выпуск и обслуживание транспортных карт.
Основной вид деятельности «ЦУГАЭТ» (директор Дмитрий Сеновцов) связан с автотранспортом. Учреждение контролирует в режиме реального времени и анализирует выполнения помаршрутных и сменно-суточных планов работы пассажирского транспорта, оперативно решает вопросы восстановления его работы из-за сбоев.