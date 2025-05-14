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В Омске планируют крупную застройку в Октябрьском округе

Администрация Омска представила проект комплексного развития территории в границах улицы 6-я Шинная и Камерного переулка.

Незастроенный участок площадью 0,5 гектара планируется использовать для среднеэтажной жилой застройки. Общий объем планируемого строительства составит 3348 квадратных метров жилья.

Особенность проекта заключается в том, что, в отличие от других подобных инициатив, здесь не предполагается снос существующих зданий — территория полностью свободна от застройки. Единственные возможные работы — это реконструкция объектов электроэнергетики при необходимости.

Реализацией проекта займется частный застройщик, которого определят по результатам торгов. Инвестору предстоит выполнить все работы в течение пяти лет.

На территории помимо жилой застройки планируется возведение объектов социальной инфраструктуры. Сейчас проект решения находится на стадии согласования — его должен подписать глава города для вступления в силу.

Проект является частью программы развития городской среды Омска и направлен на повышение качества жизни горожан.