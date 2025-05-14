Китайская компания построит завод по переработке кукурузы в Жамбылской области

Мощность переработки кукурузы составит 1 млн тонн в год, в том числе за счет поставок от местных сельхозтоваропроизводителей, также экспорт готовой продукции ориентирован на страны ЕС, Северной Африки и Ближнего Востока. Реализация проекта позволит создать около 1,5 тыс. новых рабочих мест.