Китайская компания построит завод по переработке кукурузы в Жамбылской области

В ходе встречи стороны обсудили реализацию масштабного инвестиционного проекта по строительству вертикально интегрированного промышленного парка по глубокой переработке кукурузы в Жамбылской области.
Планируемый объем инвестиций составляет порядка $800 млн. Производственный комплекс проекта включает завод по производству крахмала, три биоферментационных завода, угольную теплоэлектростанцию и очистные сооружения.
Мощность переработки кукурузы составит 1 млн тонн в год, в том числе за счет поставок от местных сельхозтоваропроизводителей, также экспорт готовой продукции ориентирован на страны ЕС, Северной Африки и Ближнего Востока. Реализация проекта позволит создать около 1,5 тыс. новых рабочих мест.
Стороны также обсудили условия предстоящего Соглашения об инвестициях, включая вопросы предоставления экспортной поддержки и ключевые меры государственной поддержки развития отрасли глубокой переработки кукурузы.
Президент Fufeng Group господин Ли Сюэчунь заверил, что создание высокотехнологичного производственного комплекса позволит значительно увеличить добавленную стоимость сельхозпродукции, стимулировать развитие сопутствующих отраслей, создать устойчивый рынок сбыта для отечественных аграриев, а также укрепить экспортный потенциал страны.
Ранее, в ноябре 2024 года, сообщалось о том, что китайская компания Fufeng Group инвестирует 650 млн долларов в строительство завода по глубокой переработке пшеницы в Акмолинской области.