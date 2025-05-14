В летнем парке Екатеринбурга «Уралмаш» появится каток после реконструкции

Ранее летний парк «Уралмаш» стал победителем голосования за благоустройство по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году. В этом году в Свердловской области вновь проводится голосование по выбору общественных пространств, которые получат финансирование в 2026 году. Для благоустройства предлагается 150 площадок — парки, скверы, набережные. По данным на 28 апреля, свой выбор уже сделали более 235 тыс. свердловчан. Голосование продлится до 12 июня.