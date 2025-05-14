Тоннели метротрамвая в Челябинске проложит китайская компания

«Китайская корпорация CRCC примет участие в реализации ГК “Моспроект-3” инфраструктурных проектов в Челябинске и Красноярске», — говорится в комментарии.
Речь идет про компанию «16-ое Управление СиАрСиСи» — это подразделение Китайской железнодорожной строительной корпорации China Railway Construction Corporation Limited (CRCC).
Напомним, Группа компаний «Моспроект-3» (подрядчик проекта строительства метротрамвая в Челябинске) ранее объявила две закупки на выбор исполнителя для прокладки подземных тоннелей в рамках строительства линии «Север-Юг». Максимальная цена контракта первого тендера составляла 8,82 млрд рублей. Победителю предстоит выполнить комплекс строительно-монтажных работ по проходке правого и левого перегонных тоннелей внешним диаметром 6 м длиной около 2 км каждый. Подземная линия будет проложена от остановочного пункта «Улица Овчинникова» (в Советском районе возле железнодорожного вокзала) вдоль улицы Елькина до ее пересечения с улицей Карла Маркса (в Центральном районе, возле площади Революции). Исполнитель должен выполнить работы в период с мая этого года до января 2026 года. Максимальная цена контракта закупки второго тендера установлена в размере 5,34 млрд рублей.
Тендеры признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок участников. Это объясняется сложностью применения в Челябинске согласованной Главгосэкспертизой более быстрой механизированной щитовой проходки, а не более привычного для работы в скальных грунтах, но долгого буровзрывного метода. Не все тоннелестроительные компании могут вести такие работы из-за отсутствия опыта, а щиты со специальным режущим инструментом для твердых скальных грунтов сейчас сложно привезти в Россию.
По итогам последних конкурентных закупок ООО «16-ое Управление СиАрСиСи» стало единственной компаний, предложившей необходимый опыт тоннелепроходки, применение инновационных методов строительства, в том числе в твердых грунтах, а также наличие необходимого сложнейшего оборудования и режущего инструмента на заводе в Китае.
Проект первой линии «Север-Юг» метротрама в Челябинске протяженностью свыше 9 км предусматривает строительство двух подземных станций («Площадь Революции» и «Торговый центр») и наземных остановочных пунктов: «Улица Овчинникова», «Улица Косарева» и «Улица Каслинская».