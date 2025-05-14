Тоннели метротрамвая в Челябинске проложит китайская компания

Напомним, Группа компаний «Моспроект-3» (подрядчик проекта строительства метротрамвая в Челябинске) ранее объявила две закупки на выбор исполнителя для прокладки подземных тоннелей в рамках строительства линии «Север-Юг». Максимальная цена контракта первого тендера составляла 8,82 млрд рублей. Победителю предстоит выполнить комплекс строительно-монтажных работ по проходке правого и левого перегонных тоннелей внешним диаметром 6 м длиной около 2 км каждый. Подземная линия будет проложена от остановочного пункта «Улица Овчинникова» (в Советском районе возле железнодорожного вокзала) вдоль улицы Елькина до ее пересечения с улицей Карла Маркса (в Центральном районе, возле площади Революции). Исполнитель должен выполнить работы в период с мая этого года до января 2026 года. Максимальная цена контракта закупки второго тендера установлена в размере 5,34 млрд рублей.